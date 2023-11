Marisela confirma sospechas de Marco Antonio Solís y revela: “Se que me ama”

Marisela confirma sospechas de su ex.

«Se que me ama», sentenció la cantante.

La verdad detrás de su relación con ‘El Buki’.

Las declaraciones de la cantante mexicana-estadounidense Marisela, han causado gran revuelo entre fanáticos y seguidores.

Fue en una reciente entrevista otorgada a la periodista Mara Patricia Castañeda la intérprete confesó lo inesperado de su ex pareja, Marco Antonio Solís ‘El Buki’.

Marisela no dudó en abrir su corazón y dio de detalles de lo que fue su relación con el también cantante mexicano y cómo se llevan tras el paso de los años.

Tras cuestionarle sobre si actualmente mantiene contacto con ‘El Buki’, la cantante de ‘Tú dama de hierro’ no dudó en decir la verdad.

Marisela: «Yo lo amo y se que el me ama»

«Yo soy amiga con casi todos mis ex, menos con Marco, porque no se puede», comenzó señalando Marisela.

«Soy amiga, super amiga, pero no podemos ni saludarnos. Pero esto es diferente. Yo lo amo y sé que él me ama», dijo convencida la cantante.

La intérprete tampoco dudó en confesar: «Somos compañeros musicales, nos podemos saludar pero tiene sus restricciones como dicen, él si se deja, yo no me dejo».

«Ya pasaron tantos años, ya es historia eso y que siempre salga lo mismo que no puedo hablar con el y que no podemos trabajar juntos, se me hace un poquito ridículo», sentenció.