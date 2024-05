‘Lunch’ de Billie Eilish es un himno lésbico

Una canción en particular, “Lunch”, ha capturado la atención de los oyentes queer con sus letras explícitas y empoderadoras.

El último álbum de Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”, lanzado con excelentes críticas el 17 de mayo de 2024, ha generado una significativa emoción entre fans y críticos por igual.

El viaje de salida del clóset de Billie

En una entrevista reciente con Rolling Stone, Billie Eilish discutió cómo escribir “Lunch” jugó un papel crucial en su viaje de salida del clóset.

Reveló que la canción la ayudó a aceptar su sexualidad, diciendo: “Escribí parte de ella antes de hacer algo con una chica, y luego escribí el resto después.

He estado enamorada de chicas toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta que, el año pasado, me di cuenta de que quería mi cara en una vagina.”

Esta sincera confesión ha resonado profundamente con muchos fans, proporcionando una poderosa narrativa de auto-descubrimiento y aceptación.