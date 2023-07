Mara Patricia Castañeda expone a Bárbara Torres

Por otro lado, Mara, ex esposa de Vicente Fernández Jr., aseguró que Bárbara trató muy mal a Talina: «En una ocasión fue bastante ruda con Talina. Le cortaba sus participaciones. Le decía: ‘tú vete de aquí, vete para allá, siéntate aquí, haz caso’, y Talina se enojó por los modos que tuvo con ella y la forma en que se dirigía. Un día le dijo ‘yo mando aquí’, ella le respondió ‘a mí no me vuelvas a hablar'», dijo.