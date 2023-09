¿Daniela Romo sale del clóset? Las declaraciones de la actriz que ‘levantan sospechas’

«Además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona que no ceja lo que está haciendo», añadió.

«Ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes, pero eso no importa, es lo de menos», añadió la cantante.

«Está muy bien, va muy bien y eso me contenta muchísimo», reveló la famosa para el micrófono de Televisa.

Hay otros que no mueven el dedo del renglón asegurando que se trata finalmente de la confesión de su romance con Tina Galindo.

Reacciones de usuarios

«Tina Galindo es una gran amiga», «Daniela y Tina, una gran pareja», «Así que Tina es la que rima con Nina Nina Naa», escribieron en los comentarios.

«Yo no te pido la luna es para Tina…», «Que difícil expresar todo lo qué es tina para ella se le atoran las palabras y no es por que no la ame es por el que dirán», agregaron.

«Para su época difícil salir del closet, una maestra en secundaria nos contó su historia de amor cuando fueron jóvenes, trabajaron juntas en Televisa», dijo un usuario.

«Que bonito. Seguro cuando empezaron su relación no creyeron que llegaría el día donde lo podrían hacer público», escribió alguien más. Para ver el video de Daniela Romo da clic AQUÍ.