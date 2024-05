Desde Puerto Rico, Maripily Rivera le manda inesperado mensaje a Lupillo

No se ha cumplido ni una semana del final de La Casa de los Famosos y este reality show de Telemundo sigue dando mucho de qué hablar.

Dice que Lupillo no la ha superado

Tranquila, Maripily Rivera les aseguró a sus paisanos que Lupillo Rivera no la ha superado.

“Creo que jamás en su mente pasó cómo Puerto Rico me apoyaba. Ahora le estamos enseñando quién es Maripily Rivera y que a Puerto Rico se le respeta”, añadió.

Para finalizar, la boricua compartió que su sobrenombre ‘huracán boricua’ se lo pusieron sus fans en otro reality show de baile.

“Este huracán no es malo, es malo dependiendo de la manera en que tú te me enfrentes o me ataques” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).