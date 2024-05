¿Grosera? Jessica Carrillo de ‘Al Rojo Vivo’ causa enojo por llamar a Romeh un ‘don nadie’

Lo que causó la reacción inmediata por parte de los internautas, asegurando que la conductora no se había informado lo suficiente sobre Romeh.

Cabe destacar, que la presentadora no lo hizo con mala intención, solamente quiso hacer referencia a que Romeh no era conocido antes de ‘La Casa de los Famosos’.

Sin embargo, el comentario de Jessica Carrillo no pasó desapercibido en redes sociales, donde se viralizó este fragmento de la entrevista.

Ante las palabras de la presentadora Romeh se mostró tranquilo y respondió que: “Fue una locura. Todavía no lo asimilo al 100%”.

“Pero te has dado cuenta que tú, lo digo con todo respeto Romeh, un “don nadie” llegaste a convertirte en segundo lugar”, expresó la conductora.

“Recién salido de ‘La casa’, pero por si no lo sabías, te fuiste ganando el cariño del público”, inició diciendo Jessica Carrillo.

Por lo que la presentadora fue muy criticada por la forma como se expresó de Romeh, pues para muchos internautas esta no era la manera adecuada de hacerle la pregunta.

Las reacciones en redes sociales

Otro internauta añadía: “Creo que merece una disculpa” sugiriendo que Carrillo debería retractarse de su comentario.

“Wow, me quedé con la boca abierta cuando la escuché, qué coraje”, “No es de mi agrado Romeh, pero no le diría algo así”, “Pésimo, bastaba con decir que no era conocido”, dijeron otros.

Cabe mencionar que es momento en que la conductora del programa de Telemundo no ha reaccionado a estos comentarios en redes.

Romeh, por su parte, se ha mantenido en silencio respecto a este incidente, enfocándose en agradecer por el apoyo recibido. AQUÍ EL VIDEO.