Los Videojuegos más estresantes del mundo: Estos videojuegos pondrán a prueba tu paciencia

Es importante decir que los videojuegos no te hacen violento, pero estos títulos te van a poner a prueba.

4. Dark Souls es el verdadero reto de todo gamer.

Existe un mito en la comunidad de jugadores, en donde se dice que si no has jugado alguno, no eres un verdadero gamer.

Además, los Dark Souls siempre se han caracterizado por su elevada y algunos casos injusta dificultad.

Son juegos en donde creas a un personaje y debes abrirte paso entre bestias, dragones y todo tipo de gigantescos bosses.

Sin embargo, Dark Souls quedó en el cuarto lugar con un 28,13% de incremento de BPM.