El programa MasterChef Celebrity no deja de dar de qué hablar y es que luego que se filtró el nombre del supuesto ganador para esta segunda temporada, el papel de Lorena Herrera ha ganado protagonismo, en especial por su ausencia en uno de los episodios para el que no pudo participar en los dos primeros retos.

Lorena Herrera padre infarto: “Casi me muero”

En entrevista para el matutino “Venga La Alegría Fin de Semana”, la también modelo se sinceró sobre el difícil momento, aunque para tranquilizar a sus fans detalló que su padre, el señor Gerardo Herrera, se encuentra en las mejores condiciones, aunque se sigue recuperando del lamentable incidente.

Lorena Herrera no dudó en expresar y recordar todo lo que sintió en aquel momento del que afirmó “fue un susto bastante fuerte”. “Cuando supe yo que lo iban a operar, pues no. Imagínate, casi me muero del susto, me muero porque mi papá es todo para mí. Es mi vida entera”, agregó.