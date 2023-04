A su vez, el padre Richard Gibbons, quien loa acompañó durante un recorrido por el santuario católico de Knock, manifestó que no sabía que uno de sus colegas, el ex capellán del ejército estadounidense, el padre Frank O’Grady, había organizado el sacramento hasta que llegó el Biden, se informa sobre la noticia de que Joe Biden llora al recordar la muerte de su hijo.

En una ceremonia en Irlanda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden llora al recordar la muerte de su hijo Beau por cáncer cerebral den 2015, una hecho que causó conmoción en las redes sociales, pues no es fácil perder a un familiar en forma descendiente, se informó en el portal de Excélsior .

Joe Biden llora hijo: “ESTABA LLORANDO”

Y luego agregó al ver que Joe Biden llora por su hijo: “Estaba llorando, lo afectó mucho y luego rezamos, rezamos una década del rosario por su familia, encendió una vela y se tomó un momento o dos de oración privada”. “Se rió, lloró y eso simplemente golpeó al hombre. Podías ver cuán profundamente se sentía y significaba todo para él. Fue una tarde extraordinaria”.

Y finalizó diciendo: “Él estaba encantado de verme y yo estaba encantado de verlo a él. Me dio un gran abrazo. Hunter me dio un gran abrazo. Fue como una reunión”, dijo O’Grady a la emisora ​​estatal irlandesa RTE. “Su fe lo sostuvo en el pasado en ese momento difícil y aún lo sostiene. Le dije que tenía desafíos por delante y me dijo que sí”. Archivado como: Joe Biden llora hijo