Israel acepta pausas humanitarias diarias en la guerra tras intervención de Biden

Y los israelíes se comprometieron a informar cada pausa con al menos tres horas de anticipación, de acuerdo al portal de The Associated Press.

Intervención de Joe Biden

El presidente de los Estados Unidos realizó una solicitud a Israel de una «pausa mayor que tres días» durante las negociaciones para la liberación de rehenes en poder de Hamás.

Sin embargo, Biden descartó la posibilidad de un cese de fuego general en este momento, subrayando la complejidad y las tensiones arraigadas en el conflicto.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, había advertido a Israel la semana pasada sobre los riesgos de socavar cualquier posibilidad de paz.

Según The Associated Press, esto si no se tomaban medidas rápidas para mejorar las condiciones humanitarias en Gaza.