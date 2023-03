Autoridades confirmaron la tragedia

Se reportan al menos un muerto y dos personas más en estado critico

Una avioneta Piper PA 28 resultó estrellado tras aterrizaje de emergencia

Durante las últimas horas ha causado impacto una lamentable tragedia que ha cobrado vidas y dejado a un par más en estado critico. Informan ‘sorpresivos’ detalles tras accidente de avioneta en Long Island, le brindamos la información.

Según informes de The Associated Press, una pequeña avioneta que intentaba regresar a un aeropuerto suburbano de Long Island después de que el piloto reportó humo en la cabina se estrelló el pasado domingo, lo que dejó un muerto y a otras dos personas a bordo gravemente heridas, informaron las autoridades. No se reportaron lesionados en tierra.

Informan ‘sorpresivos’ detalles tras accidente de avioneta en Long Island

La aeronave Piper PA 28 chocó poco antes de las 3 de la tarde mientras intentaba aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Republic de Farmingdale, a unos 32 kilómetros (20 millas) al este de la ciudad de Nueva York, señalaron las autoridades.

La policía del condado Suffolk indicó que la avioneta monomotor había despegado del mismo aeropuerto a las 2:18 horas y poco tiempo después el piloto emitió una señal de emergencia, reportando que había humo en la cabina, según AP.