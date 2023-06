Según a los primeros reportes, el fuego se produjo en Michigan, desafortunadamente esta no sería la primera vez en que los incendios forestales se hacen presentes en gran parte de EEUU, pues anteriormente fuimos conocedores de las tragedias que ocurrieron en diferentes puntos del estado a causa de las llamas. Archivado como: Incendio forestal en Michigan.

El trágico suceso levantó las alarmas de inmediato y provocó la orden por parte de las autoridades de desalojar el área más cercana en donde se produjeron las intensas llamas, hasta el momento de la redacción de esta nota no se han reportado personas lesionadas o fallecidas.

Incendio forestal en Michigan. Las tragedias continúan haciéndose presentes, a lo largo de este 2023 los lectores de MundoNow han podido ser testigos de los hechos desgarradores que han ocurrido tanto de forma nacional como internacional, desde catástrofes naturales hasta terribles accidentes y esta no es la excepción.

De acuerdo con la agencia de The Associated Press, se informó que un incendio forestal en Michigan arrasó más de 1.000 acres (1,5 millas cuadradas) y provocó evacuaciones de emergencia y cierres de carreteras el sábado, informó el Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

La Oficina de Administración de Tierras y la policía y los bomberos de Michigan estaban trabajando contra el fuego

El sábado, el personal de emergencia dirigía las evacuaciones y el Servicio Forestal de Estados Unidos, la Oficina de Administración de Tierras y la policía y los bomberos de Michigan estaban trabajando con el departamento de recursos naturales para combatir las llamas, según el comunicado.

Las autoridades aún no determinan la causa del incendio. Se promulgó una restricción de vuelo temporal para un perímetro de 8 kilómetros (5 millas) alrededor del incendio por debajo de los 1.534 metros (5.000 pies), se afirmó en el comunicado. El municipio de Grayling se encuentra a unos 241 kilómetros (unas 150 millas) al norte de Lansing, según detalló The Associated Press. Archivado como: Incendio forestal en Michigan.