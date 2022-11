¿Cómo se generó la advertencia?

El Hospital Universitario de Utah, informó que la emergencia se dio a conocer alrededor de las 4:00 p.m., cuando alertaron a las autoridades sobre el posible objeto explosivo en las instalaciones, informó ABC 4. El Departamento de Policía de Salt Lake, es quien se encarga de la emergencia que se suscitó este martes 15 de noviembre.

“No hay amenaza para el público en este momento y no hay un impacto importante en las operaciones de la universidad”, informó el Departamento de Policía de Salt Lake a través de redes sociales. Por el momento, las autoridades continúan trabajando en el interior del recinto y no la información no define si había un objeto explosivo o no dentro de las instalaciones.