Hamás retrasa el intercambio de cautivos y explican la razón

Otro funcionario del país, que también pidió no ser identificado, confirmó los detalles.

Un funcionario egipcio, que pidió anonimato por no estar autorizado a revelar detalles, comunicó esto a Israel.

¿Sigue la tregua?

Según el acuerdo del cese del fuego, el grupo insurgente dejará marchar a un rehén israelí por cada tres prisioneros que recuperen la libertad.

El servicio penitenciario israelí dijo antes en el día que estaba preparando la liberación de 42 reos.

De acuerdo con The Associated Press, durante el acuerdo, nunco estuvo claro de inmediato cuántos cautivos no israelíes se incluirían en el grupo.

Israel anunció que la tregua se prolongará un día más por cada 10 rehenes extra que recuperen la libertad, algo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera que ocurra.