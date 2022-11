Gillian Del Valle cae asesinada a balazos en una fiesta de Halloween

“Ella tenía muchos planes que nunca serán alcanzados”

Diana Del Valle, madre de Gillian Del Valle, abrió la cuenta My beautiful daughter was taken too soon (Se llevaron a mi hermosa hija demasiado pronto) en la red social GoFundMe para pedir apoyo económico y correr con los gastos del funeral y entierro de su hija adolescente.

“Gillian Del Valle estaba tan llena de vida, estilo y carisma. Ella tenía muchos planes que nunca serán alcanzados. Gillian nos fue arrebatada trágicamente… cuando le dispararon mientras asistía a una fiesta de Halloween” escribió la atribulada madre Diana Del Valle al pedir ayuda tras el asesinato de su hija.