De manera constante los apoyos económicos, ya sea de manera de reembolsos por impuestos o como forma de solventar los gastos básicos del hogar, han sido entregados a varias familias; pero cabe señalar que no todos califican para recibir dichos pagos, por lo que a continuación damos los detalles de cómo poder reclamar el efectivo. Archivado como: Cheques de verano EEUU.

Mediante el portal del diario británico de The Sun fue que se dio a conocer que residentes de Pensilvania podrán calificar y recibirán un pago de hasta $650 dólares, como parte del Programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad/renta. La iniciativa se basa en los impuestos sobre la propiedad o el alquiler que los residentes pagaron durante el año calendario anterior. Archivado como: Cheques de verano EEUU.

Mientras que un total de 175 residentes de Rochester, Nueva York , recibirán hasta $500 dólares en efectivo mensualmente durante un año. Para calificar, el ingreso debe ser igual o inferior al 200% del nivel federal de pobreza, según lo dio a conocer el portal de The Sun .

Vea que se necesita para poder calificar

La Cámara Regional de Little Rock en Arkansas está ofreciendo incentivos en efectivo para los recién llegados que aceptan trabajos en The Land of Opportunity otorgando pagos de hasta $3,284 dólares por ser contratados, más $5,000 adicionales por permanecer en el área. El estado de Delaware ha extendido su reembolso de vehículos eléctricos desde un bote de $9 millones de dólares.

Cambridge, Massachusetts, acaba de lanzar su programa que ofrece $500 por mes durante un año y medio, para ser elegible debe vivir en la zona y tener al menos un hijo de 21 años o menos Además, los hogares deben tener un ingreso que esté 250% por debajo del nivel federal de pobreza, informó The Sun. Archivado como: Cheques de verano EEUU.