Emiten recall de gabinetes de cocina de American Woodmark

¿Dónde fueron puestos en venta?

El portal de la CPSC señala los diferentes sitios en los que los gabinetes pudieron ser adquiridos desde el mes de febrero de 2022 hasta el pasado marzo de 2023 tras su retiro del mercado. El precio de ellos oscilaba entre los $80 y $265 dólares dependiendo del modelo del gabinete.

El listado de tiendas de acuerdo a la CPSC es el siguiente: Ace Hardware, Allied Building Stores, Cimarron Lumber Supply, Do it Best, House Hasson Hardware, HD Supply, True Value Company y Wurth Wood Group en todo el país, y las tiendas The Home Depot en los siguientes estados y territorios: Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Carolina del Norte, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Islas Vírgenes (EE. UU.), Vermont, Washington , DC y West Virginia y en línea en todo el país. Archivado: Emiten recall de gabinetes de cocina