Texas ha ejecutado a un preso condenado por los asesinatos relacionados con las drogas de cuatro personas hace más de 30 años, entre ellas una mujer embarazada de 9 meses, informó la agencia The Associated Press. El preso, identificado como Arthur Brown Jr., de 52 años de edad, murió alrededor de las 18:37 horas.

“El asesinato a un hombre inocente”

Brown, natural de Tuscaloosa (Alabama), había mantenido durante mucho tiempo que otra persona cometió los asesinatos. Los abogados de Brown habían presentado anteriormente otros recursos que habían sido rechazados por tribunales inferiores. Alegaban que era inocente y que un testigo había implicado a otro sospechoso, indicó AP. Por ello, no dudó en señalar que matarían a un hombre inocente.

“Lo que está ocurriendo aquí esta noche no es justicia, es el asesinato de un hombre inocente por un homicidio que ocurrió en 1992. Durante los últimos 30 años he demostrado mi inocencia a los tribunales, pero los tribunales me bloquearon y me niegan el acceso a la balística durante 20 años que he demostrado que los hechos y la balística son falsos”, informó Brown Jr.