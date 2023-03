Antes de partir del aeropuerto de Ottawa en el Air Force One con destino a Delaware, el mandatario estadounidense y la primera dama, Jill Biden, asistieron a una cena de honor ofrecida por el primer ministro canadiense y su esposa, Sophie Grégoire, destacó EFE. Por ello, esta visita se considera una de las más importantes durante el mandato de Biden.

EEUU acuerdo migratorio Canadá: ¿A qué otro acuerdo llegaron?

El presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau celebraron el viernes la estrecha e “inseparable” relación entre Estados Unidos y Canadá y prometieron que las dos naciones seguirán comprometidas con la defensa de Ucrania mientras trata de repeler una invasión rusa que no tiene final a la vista, informó la agencia The Associated Press.

Biden y Trudeau se reunieron pocos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieran conversaciones por primera vez desde el comienzo de la guerra. Los líderes chino y ruso acordaron profundizar los lazos económicos entre sus dos países, destacó AP. Archivado como: EEUU acuerdo migratorio Canadá