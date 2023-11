Estados Unidos anuncia sanciones contra miembros de Hamás

La Casa Blanca no tiene evidencias directas de la participación de Irán en el ataque del 7 de octubre.

Prevención en el Medio Oriente

Estados Unidos y sus aliados buscan sancionar a los responsables directos y desmantelar la red financiera que respalda a Hamás y la Yihad Islámica.

De acuerdo con The Associated Press, estas medidas buscan no solo sancionar, sino también prevenir futuros actos violentos.

La presencia de líderes estadounidenses en el Medio Oriente destaca la necesidad de abordar la situación de manera diplomática para preservar la paz y la seguridad regional.

La comunidad internacional observa de cerca, esperando que estas acciones contribuyan a la estabilidad en un momento crucial para la región.