De acuerdo con los primeros reportes, se le vio a la policía corriendo a la fatal escena durante este sábado 18 de febrero por la noche, al momento de llegar al lugar de los hechos, de inmediato las autoridades informaron que no se trataba de una situación de tirador activo y que no se realizaron disparos.

"Algo loco está pasando en Menlo Park Mall", fueron las palabras que uno de los testigos compartió a través de las redes sociales, según lo señaló el medio de The Sun. "Hay policías de varios distritos", agregó otro internauta que también se encontraba en el lugar de los hechos.

Por su parte el medio de SNBC señaló que la policía ha dicho que no hubo disparos, pero los informes señalan que dos personas resultaron heridas tras haber sido apuñaladas durante la pelea, es momento en que se desconoce qué tan graves fueron las lesiones que recibieron.

Se desconoce el estado actual de las personas heridas

Un comprador rindió su declaración para el diario británico de The Sun, donde afirmó que “Honestamente, no vi nada dentro del centro comercial. Estaba comprando en Macy’s y un agente de la tienda me dijo (y a otros) que saliéramos de la tienda debido a la actividad policial”.

Actualmente de desconoce el estado de las personas que fueron apuñaladas durante la pelea, las autoridades tampoco han dado información sobre la detención de quienes iniciaron el pleito. Cabe recordar que los videos que habían sido publicados se encuentran censurados en las redes sociales.