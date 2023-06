“Tiene que quedarse unos días a terminar de aterrizar todo lo que sucedió porque no fue nada sencillo, no le sacaron la muela. Lo que está pasando es algo realmente delicado y serio”, comienza diciendo en la entrevista con su compañera Paty Chapoy destacando que fue un proceso delicado.

Luego dijo que comenzó a sentirse muy débil en ese entonces: "Empecé a sentirme débil… de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar. Yo no le di importancia, llegó con esta nutrióloga y a partir de ahí vienen cambios de mi vida físicos y emocionales…", agregó.

Daniel Bisogno recibió un resultado positivo falso de VIH

Daniel Bisogno revela que en cada uno de sus exámenes que se realizaba él salía con sus defensas bajas, por lo que los médicos llegaron a pensar que se trataban de las amibas, pero le pidieron que se hiciera un ultrasonido de hígado y una prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según el portal El Financiero.

"Me la hice en ese momento [la prueba] y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y me dice el que atendía 'para nosotros eso es positivo'. En ese momento me solté a llorar… le habló al doctor y me dice '¿en qué momento te dije que te fueras hacer la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría', me dijo 'ven mañana y te haces la prueba aquí'".