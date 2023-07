Crónica: Saúl logró evadir a la justicia durante tres largos años

El 16 de julio de 2020, justo cuando el mundo entero estaba en plena pandemia, un sujeto armado se metió a una pizzería del condado Cherokee y no necesariamente para ordenar algo que comer. Sus intenciones eran llevarse más que una pizza. Ingresó con ganas de robarse todo el efectivo que tuvieran en ese momento en dicho negocio y se salió con la suya.

Al siguiente día, el Departamento de Policía de la ciudad de Woodstock expuso en su página de Facebook las imágenes del ladrón y de la unidad en la que cual había perpetrado el atraco con la idea de pedir ayuda a la comunidad para que lo denunciaran en caso de que alguien llegase a reconocerlo, pero pasó el tiempo y no obtuvieron respuesta de nadie.

De acuerdo con los reportes oficiales, el delincuente ingresó al establecimiento Little Ceasars simulando ser un cliente más, pero en lugar de hacer una orden de su pizza favorita como los dependientes esperaban, una vez ante ellos, sacó su arma de fuego y los amenazó para que le entregaran el efectivo que tenían en la caja registradora a cambio de no hacerles daño.

Los detectives no se dieron por vencido

A pesar de la falta de pistas, los investigadores no se dieron por vencido. Se propusieron no descansar hasta atrapar al malhechor que dejó a esa popular pizzería ubicada en el Highway 92 sin la ganancia del día y, casi tres años después lograron finalmente no solo identificarlo, sino que también echarle mano al sujeto para presentarlo ante la justicia estadounidense.

Cuando lo capturaron supieron que se trataba de un hombre un hombre hispano. Lo identificaron como Saúl Sánchez Gómez, de 25 años; quien fue apresado por fin el pasado 10 de julio. Fue acusado de asalto a mano armada y posesión de un arma letal durante la comisión de un crimen. El imputado permanece preso en la cárcel de la localidad de Cherokee sin derecho a salir libre bajo fianza.