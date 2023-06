Crónica: Salvadoreña implora a jueza que la deje volver con su marido

Para su mala suerte, la magistrada no le concedió a Zulma ese privilegio

Y es que tanto la mujer como su pareja son considerados “muy peligrosos”

Ayer, Sulma Estella Mejía Orellana compareció ante una corte del condado de Gwinnett, en Georgia. La idea de esta salvadoreña de 26 años y de su abogado defensor era convencer a una jueza de que por favor le permitieran estar junto con su esposo, Esteven Ávila Vega, a quien no ve desde hace casi dos meses. “Nuestra pequeña hija nos necesita a ambos”, fue su petición.

La magistrada escuchó detenidamente cada uno de sus argumentos y al final emitió su veredicto: “Todos los que me conocen saben que soy pro-familia. Estoy a favor de la unión familiar y que me preocupa el bienestar de los más desprotegidos, en especial los niños”, declaró la jueza ante medio centenar de personas que estaban presentes en dicha audiencia. Todo sonaba bien hasta ahí, pero lo que siguió justo después de eso causó la indignación de la centroamericana.

“Pero no puedo concederte ese deseo”

“Sin embargo”, prosiguió la alta funcionaria. “No puedo concederte ese deseo porque está claro de que tú y tu marido juntos han actuado mal. Su niña te tiene a ti y a muchas otras personas a su alrededor que la quieren, así que estará bien”, concluyó, antes de dar por concluida la audiencia. Sulma y su defensor se levantaron de sus asientos y se retiraron de la sala a toda prisa.

Cualquiera que leyó estos primeros párrafos pensaría que la jueza no es tan pro-familia como ella misma dijo al principio, pero se equivocan. Ella no anda nada mal en su decisión. Y es que Sulma y su marido no son ninguna blanca paloma. Ambos están involucrados directamente en el asesinato a sangre fría de otro ser humano, un mexicano que también era padre de familia.