Esta historia contiene horrendos detalles, pero para evitar caer en el morbo, me limitará a resumirlos de la manera menos ofensiva posible. Resulta ser que la menor estaba en su habitación de la casa donde vive en la ciudad de Riviera Beach, cuando escuchó que ya había llegado del trabajo Aquilino Pérez Ambrosio, de 31 años.

Crónica sabes haces mal. En Florida acaba de salir a la luz un caso terrible de abuso sexual infantil. Una niña de 12 años rompió el silencio y decidió denunciar a un sujeto que la ultrajó sexualmente a pesar de que ella tuvo el valor no sólo de cuestionarlo por lo que hacía, sino que hasta de pegarle para tratar de quitárselo de encima.

Ella no quiso salir con su madre

La desgracia de esta muchachita fue que se sentía cansada para salir después de un largo día de estudios y prefirió no ir con su mamá y hermanitos, de 10 y 6 años a hacer unas compras. Se sentía segura, tranquila y confiada en casa, sin imaginarse que más tarde llegaría Aquilino con instinto animal.

La chica asegura que el sujeto comenzó metiéndole su mano debajo de la blusa y apretándole su seno izquierdo. "¿Tú sabes que lo que me haces está muy mal verdad?", le dijo la menor a su agresor. "Sí, pero mientras no le cuentes a nadie no tendrás problemas", le respondió el hombre mientras que la seguía manoseando.