Lograron localizar rápido a los pequeños sospechosos

Hilton explicó que, tras atender al llamado de emergencia de la mujer, sus oficiales obtuvieron la descripción de los ladronzuelos y comenzaron a buscarlos. Los encontraron un momento después y también ubicaron a su mamá. El más chico confesó el delito y contó dónde habían escondido la pistola tras cometer el atraco. Luego se lo entregaron a su madre sin ninguna acusación.

El más grande si fue oficialmente arrestado bajo varios cargos graves. Resultó no ser un arma de fuego, sino que de perdigones que igual, puede causar daños serios a una persona. Las identidades de ambos niños no fueron expuestas por la policía debido a su corta edad. Lamentable incidente que debe ponernos a pensar qué estamos haciendo mal como sociedad. Estos niños deberían estar jugando y no asaltando, pero bueno, triste realidad. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Pareja hermanitos asaltando