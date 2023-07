Crónica: Cae mexicano, salvadoreño y guatemalteco de un solo tiro

Y es que Antonio fue tan ágil que antes de que llegara el oficial a donde ellos estaban se había sacado su carné y lo había escondido en un espacio entre una pared y la acera. No contaba con que el agente lo encontraría de pura casualidad unos minutos después cuando ya le había dado otro nombre diferente al real.

Cuando el uniformado los interceptó, los tres latinos se comportaron de una manera muy educada. Fueron cordiales con él, pero cuando les pidió su identificación, solamente Mauricio le entregó un documento de su país Guatemala, los otros dos le dijeron que no portaban ninguna prueba sobre su identidad, lo cual no era del todo cierto.

Cuando el agente Sánchez revisó en su sistema la credencial del chapín, se dio cuenta de que ya tenía una orden de arresto pendiente por no presentarse a una corte sobre otra acusación previa. Lo metió a su unidad y regresó con Antonio. Le dio otra oportunidad de darle sus datos reales, pero este volvió a mentirle sin saber de qué estaba a punto de quedar expuesto.

Le dijo que recién había perdido su cartera

Marcelino le dijo al agente que no contaba con ningún documento porque su cartera se le perdió. Declaró que se llamaba Juan Carlos Carbajal, lo que era mentira. “Sino me das un ‘ID’ te llevaré a la cárcel porque necesito saber quién eres en realidad”, le advirtió el patrullero. “No soy ningún delincuente, pero humildemente tengo que dejar que usted haga su trabajo señor”, le respondió.

El salvadoreño creyó que con su amabilidad lo convencería, pero no fue así. “Préstame tu teléfono y déjame ver tu Facebook”, le pidió el uniformado. “Tengo mensajes ahí que no quiero que leas”, le respondió el centroamericano. “No me interesa ver tus mensajes, solo tu nombre”, le aseguró el representante de la ley y el orden. “Está bien”, consintió el salvadoreño. Archivado como: Crónica mexicano salvadoreño guatemalteco.