Nueva provocación a Occidente

Corea del Norte dispara un nuevo misil

El mar fue el objetivo

Corea del Norte lanzó el jueves dos misiles balísticos de corto alcance hacia sus aguas orientales después de que Estados Unidos redesplegó un portaaviones cerca de la península de Corea en respuesta al lanzamiento anterior de Pyongyang de un misil con capacidad nuclear sobre Japón, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Se trata de la sexta ronda de ensayos armamentísticos de Pyongyang en menos de dos semanas, lo que ha provocado el repudio del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, así como de otras naciones incluida Corea del Sur, el vecino más cercano de Corea del Norte. Los últimos lanzamientos de misiles sugieren que el líder norcoreano, Kim Jong Un, está decidido a continuar con las pruebas de armas destinadas a aumentar su arsenal nuclear desafiando las sanciones internacionales. Muchos expertos dicen que el objetivo de Kim es eventualmente ganar el reconocimiento de Estados Unidos como un estado nuclear legítimo y el levantamiento de esas sanciones, aunque la comunidad internacional no ha dado señales de permitir que eso suceda.

Corea del Norte dispara nuevo misil hacia el mar

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que el disparo se llevó a cabo a primeras horas del jueves, pero no dio más detalles, incluyendo la distancia que recorrió el proyectil, según la información reportada por la agencia de noticias The Associated Press.

Se efectuó dos días después de que Corea del Norte disparó un misil de alcance intermedio por encima de Japón por primera vez en cinco años. Expertos internacionales señalaron que el misil lanzado el martes tenía la capacidad de alcanzar el territorio estadounidense de Guam y otros lugares. Archivado como: misiles Corea del Norte.