La controversia de su candidatura, surgió después de que Christie dijera que es el único candidato en el campo capaz de enfrentarse al expresidente Donald Trump, de acuerdo con The Associated Press. Ante este nuevo desafío, se espera que el exgobernador presente oficialmente su propuesta en las próximas horas.

Según informó The Associated Press, la campaña será la segunda del exgobernador y fiscal federal, quien perdió ante Trump en 2016 y se convirtió en asesor antes de romper con el expresidente por su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020. En diversas ocasiones, se refirió a Trump como el personaje de Harry Potter, Lord Voldemort, según USA Today . Aunque claro, no todos están de acuerdo con esta decisión.

Fue en el año 2016, cuando se dio a conocer que el político republicano estaba ingresando a la campaña electoral, pero no fue bien recibido por el público debido a que terminó en sexto lugar durante su paso por New Hampshire, durante las primarias. Por ello, en esta ocasión que considera que podría tener graves problemas para conseguir votos debido a los contrincantes a los que se enfrentará.

Chris Christine candidatura presidencial: ¿En lucha constante contra Trump?

Los republicanos anti-Trump están particularmente ansiosos por ver a Christie pelear con el expresidente en un escenario de debate, en caso de que Trump acepte participar en los debates primarios y Christie cumpla con los estrictos criterios de recaudación de fondos establecidos por el Comité Nacional Republicano para participar, informó AP.

Aunque en ocasiones anteriores, es que Christie también mencionó que no planea ser un candidato kamikaze para derrotar a Trump si no creyera que hay un camino viable hacia su propia victoria. “No soy un asesino a sueldo”, dijo recientemente a Politico y citó The Associated Press. Archivado como: Chris Christine candidatura presidencial