“El tema siempre estará dedicado a mi mamá, quien falleció hace diez años, pero también quería volverlo a grabar para todos sus seguidores y los míos”, señaló la artista. “Cuando Paloma Blanca fue lanzada originalmente, no estaba completamente feliz con la forma en que fue grabada. Mi voz y mi interpretación han evolucionado enormemente en estos años y me siento mejor que nunca acerca de mi música”, indicó e informó la agencia EFE.

“No me entra a la cabeza”

Pero el nuevo video que lanzó con la canción, no fue el único homenaje que rindió a su madre. A través de un post en Instagram, la cantante habló sobre este angustiante día y cómo lo enfrentó hace diez años. En las declaraciones que hizo, detalló que mientras ella estaba despierta, Jenni se encontraba volando hacia la Ciudad de México y poco después, ocurrió el accidente.

“3,650 días sin ti. ¿¡Cómo!? ¿¡Cuándo!? ¿Por qué? … No puedo dormir. No me entra en la cabeza cómo hemos llegado hasta aquí… pero doy gracias a Dios por habernos sacado adelante. Son las 1:41 a.m. … Y hace 10 años, a esta hora exacta tú volabas, y yo estaba en Las Vegas extrañándote. Te sentí… y nunca olvidaré el dolor que mi corazón experimentó esa noche. Es similar a lo que siento ahora.”, declaró Chiquis.