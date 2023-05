El caso de Rosario Robles y la violencia doméstica que sufrió

En exclusiva con MundoNow

Rosario Robles habla de su caso sobre violencia doméstica

La mujer fue amenazada por un camionero quien era su pareja

La violencia doméstica es un tema de completa seriedad y es también uno de los principales problemas que ocurren en los hogares alrededor de todo el mundo, hoy en exclusiva con MundoNow, el caso de Rosario Robles y los daños que sufrió en su relación con un camionero.

El 48.4 de las mujeres han experimentado agresión psicológica por parte de una pareja íntima, Rosario Robles tenía una relación hace dos años con un hombre que era el amor de su vida, sin embargo, todo cambió cuando se mudó a Estados Unidos.

MundoNow trae el caso exclusivo de Rosario Robles, una mujer que al llegar a Estados Unidos mientras esperaba un bebé resultó violentada psicológica y domésticamente con un camionero que tenía de pareja.

Rosario no se dio cuenta que era una víctima de maltrato doméstico hasta que su pareja le retiró el teléfono con la excusa de que ya no podía «costear los gastos», por lo que dejó a la mujer incomunicada en un país donde no sabía el idioma, el principio del infierno lamentablemente para Rosario.