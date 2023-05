Hace poco ellos mismos mandaron una carta a la periodista Azucena Uresti en la que se desligaban de supuestas actividades ilegales, aseguraron que no son productores ni comercializadores de fentanilo; también han negado liderar el Cártel de Sinaloa, incluso, dicen ser víctimas de una persecución que los ha convertido en el grupo criminal más peligroso del mundo, se informó sobre la supuesta carta que le envío el ‘Chapo’ Guzmán a sus hijos.

De acuerdo con los medios citados, la supuesta misiva comienza así: «¿Qué tal ‘mis reyes’? Con mucho gusto y mucho cariño les escribo esperando que se encuentren muy bien. Puedo decirles que estoy muy preocupado por todo lo que he visto en la televisión. Mi deseo es que puedan tener paz en sus vidas y una vida sin problemas».

Carta Chapo Guzmán hijos: ¿QUÉ LES PIDE?

«Deben pensar en el futuro y el bienestar de la familia, pero dejen que todo se haga a través de los abogados, no den la cara ni la de la familia. No quiero que sean así ni que sigan así, intenten arreglar todo. Recuerden que no se puede confiar en nadie y todos intentarán solucionar sus problemas a nuestra costa», les dijo.

«Por ahora, mantengan un perfil bajo tanto como sea posible. Deben pasar desapercibidos como fantasmas para que nadie hable. Deberán esperar unos meses a que se calmen las aguas e intentar evitar escándalos. Revisen la lista que tiene el abogado, esos son los que quieren para que puedan hacer buenos puntos con estos amigos, para que las cosas mejoren», termina la supuesta carta. Archivado como: Carta Chapo Guzmán hijos