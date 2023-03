La Casa Blanca rompe el silencio sobre el presidente Biden

¿Joe Biden volverá arrestar familias migrantes?

“No estoy diciendo que no vaya a pasar”

Biden arrestar familias inmigrantes. La Casa Blanca ofreció una conferencia de prensa este martes para tocar el tema sobre una noticia que ha estado circulando en los últimos días. Ya que aparentemente, se ha comenzado a mencionar que nuevamente habrá arrestos a familias inmigrantes que crecen la frontera de manera ilegal.

Ante esta situación, se ofreció una rueda de prensa donde la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a confirmar dicha noticia sobre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, en los últimos días los medios locales han tocado este tema constantemente por lo que existe la probabilidad de que se restaure.

¿Biden busca arrestar a las familias inmigrantes?

Cabe mencionar que la portavoz de la Casa Blanca, dijo que esta información simplemente son rumores y reveló ante los reporteros que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre las políticas que se implementarán una vez que expire el 11 de mayo el llamado “Título 42”, según la Agencia Efe.

En ningún momento confirmó dicha noticia, pero tampoco negó que no sea cierto, este pueden ser muy malas noticias para los inmigrantes, ya que se puede volver a retomar la detención de familiares que llegan al país de manera ilegal: “No estoy diciendo que vaya a pasar, no estoy diciendo que no vaya a pasar”, se limitó a decir la portavoz.