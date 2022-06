Este nuevo proyecto, está pensando en la serie de terror que sigue al país tras los eventos recientes y que han dejado una gran marca en las comunidades, no solo donde ocurrieron las tragedias, sino también en los demás lugares donde se difundieron las noticias. Por el momento, se espera que en las próximas semanas el proyecto comience su función.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado el proyecto de ley sobre violencia con armas más amplio en décadas, un compromiso bipartidista que parecía inimaginable hasta una reciente serie de tiroteos mortíferos, incluida la masacre de 19 estudiantes y dos maestras en una escuela primaria de Texas, informó The Associated Press.

“Se salvarán vidas”, dijo el mandatario en la Casa Blanca. Citando a las familias de las víctimas de los tiroteos, el presidente afirmó: “Su mensaje para nosotros fue que hiciéramos algo. Pues bien, así lo hemos hecho hoy”, señaló el presidente de los Estados Unidos y señaló The Associated Press. Archivado como: Biden firma iniciativa armas

La Cámara de Representantes dio su aprobación final el viernes, luego del aval del Senado el jueves. Biden promulgó la iniciativa justo antes de partir de Washington para asistir a dos cumbres en Europa, indicó The Associated Press. Al momento de hablar sobre los hechos ocurridos, el presidente afirmó que el proyecto “salvará vidas”.

La mayor parte de su costo, de 13,000 millones de dólares, ayudará a reforzar los programas de salud mental y ayudar a las escuelas, que han sido blanco de tiroteos grandes en Newtown, Connecticut; Parkland, Florida; y otros lugares, informó The Associated Press. El proyecto forma parte de una de las más grandes iniciativas por parte de la actual administración. Archivado como: Biden firma iniciativa armas

¿Un arduo trabajo por delante?

Biden dijo que el compromiso elaborado por un grupo bipartidista de senadores “no tiene todo lo que quiero”, pero “sí incluye acciones que he pedido desde hace mucho tiempo y que van a salvar vidas”. El presidente dijo que el 11 de julio organizarán un evento para legisladores y familias afectadas por la violencia armada, indicó The Associated Press.

“Sé que hay mucho más trabajo por hacer y nunca me rendiré, pero este es un día monumental”, declaró el presidente, quien para la firma estuvo acompañado por su esposa, Jill, una exmaestra. Biden firmó la iniciativa dos días después del fallo de la Corte Suprema el jueves que anuló una ley de Nueva York que restringía la capacidad de las personas para portar armas ocultas, destacó AP.