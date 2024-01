Aseguran que Hamás rechazó liberar a rehenes israelíes por declaración de Benjamin Netanyahu

¿Netanyahu es el culpable?

De acuerdo con The Associated Press, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu subrayó que no hará “compromisos sobre el pleno control israelí” sobre Gaza.

También dijo que «esto es lo contrario al Estado palestino».

Rechazó la sugerencia de Biden sobre soluciones creativas para superar las diferencias entre sus puntos de vista sobre el Estado palestino.

En una señal de las presiones que enfrenta el gobierno de Netanyahu en casa, miles de israelíes en Tel Aviv clamaron por elecciones y otros protestaron frente a la casa de Netanyahu.