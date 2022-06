Amputan mano vendedor elotes: ¿PORQUÉ NO PUDO SALVARSE?

Después los familiares continuaron explicando: “No le dio tiempo [de arrojarlo] y le explotó en la mano izquierda, le destruyó la muñeca y de ahí se lo llevaron al hospital”, prosiguió. “Vinieron los policías [de Santa Ana] y nos dieron la orden de no acercarnos y nos dijeron que era una bomba expansiva. En el reporte [policial] dice que fue un atentado . No hay cámaras no hay nada no se sabe [quien fue]”.

Luego, le comentaron el medio de comunicación: “Le perjudicó la mano derecha, pero sí se le va a sanar y le hicieron cirugía en la mano izquierda. Esa la perdió, le retiraran el pedazo que todavía le quedaba”, puntualizó. Trágicamente, el elotero acababa de mudarse a California hacía unos dos meses y había dejado en México a su hija de casi dos años. Archivado como: Amputan mano vendedor elotes