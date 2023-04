La ex presentadora Adamari López, señaló en una reciente historia en redes sociales que se encontraba tomando un nuevo tratamiento en Best IV Miami. Pero, dichas imágenes causaron sorpresa y preocuparon a los fans debido a que se observó a la boricua portando un tipo de oxígeno mientras se encontraba con varias mangueras conectadas a sus brazos.

“Mi gente linda mandándole besos a todos, soy Adamari López, estoy aquí en Best IV Miami, el mejor lugar donde usted se puede venir a hacer una terapia para vitamina el cuerpo para complementar esa vitalidad que necesita el cuerpo, esa energía que necesita. Yo ya me hice la mía”, declaró Adamari López en un video para la página.

“No se asusten, estoy muy bien, pero quiero seguir estando bien físicamente. Siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas y aminoácidos, que regeneran las células del cuerpo”, había explicado tiempo atrás, cuando se realizó un tratamiento similar y los seguidores externaron su preocupación, según indicó La Nación.

Adamari López con oxígeno: ¿Es para evitar enfermarse?

En el mismo video, declaró que busca estar sana y evitar cualquier enfermedad, desde un simple resfriado hasta alguna célula cancerígena que haya en su cuerpo y que pueda volverse a reproducir. Al igual, aclaró que no puede utilizar uno de sus brazos para inyectarse vía intravenosa, debido a las secuelas del cáncer. Archivado como: Adamari López con oxígeno

“Para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que haya en el cuerpo que no se reproduzca o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando. Luego de haber tenido los nódulos linfáticos removidos del brazo derecho, no utilizo mucho el brazo derecho si no es nada más que para saludar”, detalló y citó La Nación.