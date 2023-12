4 actores que se han quitado la ropa para series gay

Desnudos en series gay destacadas

Actores internacionales en escenas candentes

Variedad de nacionalidades y producciones

A unos días de que llegue a su fin este 2023, presentamos un recuento que estamos seguros que a muchas, y muchos, les encantará.

Se trata de cuatro actores, aunque hay muchos más, que han hecho desnudos en series gay, principalmente para plataformas de streaming.

Hay para todos los gustos, son personas muy atractivas de diferentes nacionalidades que pondrán a sus fans a ‘temblar’.

Antes de empezar con los actores que han aparecido desnudos en series gay, vale la pena mencionar a otras personalidades más.

Entre ellos se encuentran Matt Bomer (EEUU), Jonathan Bailey (Reino Unido) y David Tomlinson (Reino Unido) de la serie Fellow Travelers (Compañeros de viaje).

También, están Murray Bartlett y Charlie Barnett de Tales of the City y Lukas Gage de The White Lotus.

Por último, mencionamos a Evan Peters y Colton Haynes de American Horror Story: Cult, serie dirigida por Ryan Murphy. Ahí viene ‘lo bueno’.