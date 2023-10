Xavier Espot Zamora, primer ministro de Andorra, se declara homosexual

Primer ministro gay de Andorra

Política de igualdad sexual

Ejemplos de líderes LGBTQ+

En una fecha muy significativa, no solo para Estados Unidos, si no que para prácticamente todo el mundo, 11 de septiembre, se reveló una inesperada noticia.

Xavier Espot Zamora, primer ministro de Andorra, se declaró homosexual en una entrevista que concedió ese día a la emisora nacional de su país.

De acuerdo con información del portal E News, desde 2019 este político ocupa este cargo tras ganar las elecciones parlamentarias.

Este ‘micro-Estado’ soberano se ubica en el suroeste de Europa, específicamente entre dos países muy importantes: Francia y España.

«Yo soy gay»: Xavier Espot Zamora

«Yo soy gay y nunca me he escondido. Nunca me he sentido discriminado por mi orientación sexual», dijo Xavier Espot Zamora.

El primer ministro de Andorra comentó que estaba encantado de poder servir a jóvenes que estaban en una situación difícil.

Fue en 2005 que en este país se lanzó una ley de unión civil que permitía las uniones de personas del mismo sexo.

Hace un par de años, se aprobó el matrimonio igualitario, el cual entró en vigencia en el 2022. Y en este año, Xavier ‘salió del clóset’.