Accidente Coahuila múltiples víctimas: ¿La empresa reveló sus nombres?

En la otra unidad, viajaban cuatro personas que fueron identificadas como trabajadores de las tiendas Oxxo. Al avisar sobre la muerte de sus empleados, confirmaron que se trataba de Alexis Nava Beltrán, Zaira Susan Antely Sosa, Jorge Eduardo Vargas Izquierdo y Luis Rolando Escobedo Esquivel. Familiares, también hablaron de su sentir.

“Se me fue mi tragón, mis ganas de vivir, mi motivación de cada día. No saben y no se imaginan el dolor que siento, tan fuerte. 3 meses íbamos a cumplir de casados, pero fueron los mejores de mi vida, y yo sé que los de él también, porque todos los días me lo decía, y agradezco muchísimo a Dios por la oportunidad de estar contigo”, escribió la esposa de Alexis Nava, Diana Cardoza, en redes sociales. Archivado como: Accidente Coahuila múltiples víctimas