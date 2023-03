¿Por qué se informó de un arresto?

De acuerdo con las declaraciones que brindó al canal de noticias CNN, se conoce que el expresidente de los Estados Unidos alzó la voz después de escuchar hablar sobre algunas reuniones que tuvieron miembros del jurado investigador y donde se presentó información en contra de Trump. Por ello, consideró que no es ninguna especulación.

“Estamos oyendo hablar de reuniones. Estamos oyendo sobre gente que va al jurado investigador con información. De hecho oímos una mentira sobre alguien diciendo que fue al jurado investigador y no fue así. ¿Cómo puedo no abordarlo? Es una figura política clave, si no la figura política. Así que creo que no es una especulación, es algo que estamos oyendo y me alegro de que lo esté abordando porque si es cierto, tiene que adelantarse a ello”, indicó Habba a CNN.