¿Cuál es la relación entre la religión y la homosexualidad?

Lo que dicen las religiones más predominantes acerca de las uniones homosexuales

4 religiones y sus puntos de vista con respecto a los derechos de la comunidad LGBTQIA+

¡Conoce 4 datos de la religión y la homosexualidad! A lo largo de los siglos, las personas homosexuales han sido perseguidas a causa de su identidad de género o de su orientación sexual; el desconocimiento ha derivado en una persecución histórica que ha violentado los derechos de las personas homosexuales, muchas veces en nombre de la religión.

Actualmente, las religiones más predominantes de oriente y occidente mantienen puntos de vista en ocasiones opuestos con respecto a la integración de la comunidad LGBTQIA+ a las religiones organizadas: Conoce cómo el catolicismo, el judaísmo, el protestantismo y el Islam han cambiado su visión de la homosexualidad con el paso de los años:

La religión y la homosexualidad: En el catolicismo

En enero de 2023, el Papa Francisco, el representante de la religión católica en el mundo, declaró ante la prensa que la homosexualidad no era un crimen y que, como hijos de Dios, las personas que conforman parte de la comunidad LGBTQIA+ merecen el mismo respaldo, amor y aceptación que las personas heterosexuales. Sin embargo, la postura de la religión católica con respecto al tema no siempre ha sido la misma; en algún momento de su historia, la homosexualidad fue considerada un desorden moral que no tenía cabida en la religión.

Si bien actualmente la Iglesia Católica no reconoce el valor espiritual de las uniones homosexuales, sí ha hecho un llamado a respetar la dignidad de todas las personas, condenando enérgicamente la persecución y discriminación de la comunidad LGBT. Algunos grupos activistas dentro de la misma religión han propiciado un diálogo más constructivo entre la Iglesia y la comunidad LGBT.