Todo sobre el Vitiligo: causas, síntomas y tratamientos disponibles!

Vitiligo : cómo identificarlo!

Causas autoinmunes y genéticas

Tratamientos médicos disponibles

El vitiligo es una condición cutánea que llama la atención por la forma en que transforma el tono de la piel, creando zonas más claras que contrastan con el resto del cuerpo.

Aunque no representa un riesgo directo para la salud, sí puede generar inquietudes.

Comprender por qué aparece, cómo progresa y qué opciones existen para manejarlo es clave para abordarlo con seguridad.

Qué es el vitiligo y cómo se manifiesta?

El vitiligo ocurre cuando los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, dejan de funcionar o son destruidos por el sistema inmunitario.

Sin melanina, la piel pierde su color natural y aparecen zonas blancas o más claras.

Estas áreas pueden verse en cualquier parte del cuerpo, pero suelen iniciar en manos, antebrazos, pies o rostro.

También el cabello, ojos, interior de la boca o genitales.