Todo sobre el Vitiligo: causas, síntomas y tratamientos disponibles!
Publicado el 12/12/2025 a las 00:52
- Vitiligo : cómo identificarlo!
- Causas autoinmunes y genéticas
- Tratamientos médicos disponibles
El vitiligo es una condición cutánea que llama la atención por la forma en que transforma el tono de la piel, creando zonas más claras que contrastan con el resto del cuerpo.
Aunque no representa un riesgo directo para la salud, sí puede generar inquietudes.
Comprender por qué aparece, cómo progresa y qué opciones existen para manejarlo es clave para abordarlo con seguridad.
Qué es el vitiligo y cómo se manifiesta?
El vitiligo ocurre cuando los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, dejan de funcionar o son destruidos por el sistema inmunitario.
Sin melanina, la piel pierde su color natural y aparecen zonas blancas o más claras.
Estas áreas pueden verse en cualquier parte del cuerpo, pero suelen iniciar en manos, antebrazos, pies o rostro.
También el cabello, ojos, interior de la boca o genitales.
- Pérdida visible de pigmento en forma de máculas (menores de 1 cm) o manchas (mayores de 1 cm).
- El cabello cercano a las zonas afectadas puede volverse blanco o plateado.
- No duele ni pica, aunque algunas personas sienten picazón antes de la despigmentación.
- No es contagioso y aparece en personas de cualquier edad, género o tono de piel.
Cómo identificarlo
El diagnóstico suele comenzar con un cambio muy claro: la aparición de zonas de piel más blanca , la observación médica es clave!
Para reconocerlo, es útil fijarse en:
- Zonas blancas que no se broncean.
- Manchas que aumentan gradualmente de tamaño.
- Pérdida de color en cejas, pestañas o barba.
- Alteraciones en mucosas como labios o interior de la nariz.
Un profesional puede usar una lámpara de Wood para diferenciar el vitiligo de otras afecciones como tiña versicolor, leucodermia química, pitiriasis alba o albinismo.
Tipos de vitiligo
Generalizado: el más común; las manchas aparecen en distintas partes del cuerpo.
Segmentario: afecta un solo lado o zona del cuerpo y suele detenerse tras uno o dos años.
Focal: manchas pequeñas y aisladas que no se expanden durante largo tiempo.
Universal: más del 80% del cuerpo pierde pigmento.
Mucoso: aparece en boca o genitales.
Tricoma: una mancha central blanca rodeada de tonos intermedios.
La progresión puede ser lenta o rápida.
El vitiligo no se comporta igual en todas las personas.
Algunas manchas permanecen estables durante años; otras pueden extenderse o cambiar de forma.
¿Por qué aparece el vitiligo?
Aunque no existe una causa única, se han identificado varios factores que influyen en su aparición.
La falta de melanina ocurre porque los melanocitos dejan de funcionar de manera correcta.
Autoinmunidad: el sistema inmunitario ataca por error los melanocitos.
Cambios genéticos: alrededor del 30% de los casos tiene componente hereditario.
Estrés físico o emocional: puede alterar la función celular.
Lesiones en la piel: quemaduras, cortes o traumatismos pueden desencadenarlo.
Exposición química o solar intensa.
Antecedentes de trastornos autoinmunes como lupus, diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea, psoriasis o anemia perniciosa.
Síntomas más comunes y posibles complicaciones
El síntoma principal es la despigmentación, pero algunas personas pueden presentar otros cambios:
- Manchas blancas en la piel que contrastan con el tono natural.
- Cabello blanco en zonas afectadas.
- Pérdida de color en cejas, pestañas o barba.
- Manchas dentro de la boca o nariz.
En casos menos comunes, inflamación ocular o cambios en la audición.
Tratamientos disponibles
No todos los pacientes requieren tratamiento.
Sin embargo, pueden acceder a varias alternativas, siempre bajo supervisión médica.
Medicamentos tópicos como corticosteroides, inhibidores de JAK o calcineurina, que ayudan a recuperar pigmento o frenar la despigmentación.
Fototerapia con luz UVB o PUVA, utilizada en sesiones repetidas para estimular melanocitos.
Terapia despigmentante, recomendada solo en casos extensos, para igualar el tono aclarando zonas no afectadas.
Cirugía, principalmente injertos de piel o injerto por ampolla, útil en casos estables.
Prevención y cuidados
No existe una forma garantizada de prevenir el vitiligo, pero sí se pueden reducir riesgos y cuidar la piel.
- Usar protector solar de amplio espectro todos los días.
- Evitar quemaduras solares y exposición prolongada.
- Mantener la piel hidratada con cremas humectantes.
- Reducir el estrés emocional y físico.
- Tratar oportunamente enfermedades autoinmunes asociadas.
Cuándo consultar a un especialista
Es recomendable acudir al médico cuando:
- Las manchas blancas aparecen de forma repentina.
- La despigmentación se expande rápidamente.
- Hay malestar emocional por los cambios en la piel.
- Deseas explorar tratamientos para repigmentar o uniformar el tono.
Vivir con vitiligo puede generar inquietudes, pero entender lo que ocurre en tu piel ayuda a tomar decisiones con más tranquilidad.
Advertencia : Esta información tiene fines educativos y no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud. Consulta a tu médico!
¿Has notado cambios recientes en tu piel?
FUENTE: Cleveland Clinic / Pfizer – Información médica sobre Vitíligo