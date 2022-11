Se aseguró en redes sociales que a Thalía no le había agradado la nueva canción. Según los usuarios en las redes sociales, Thalía se habría referido a Shakira como “ridícula y dramática”, durante una transmisión en vivo. Sin embargo, hasta el momento no existe el supuesto video donde habría dicho eso. ARCHIVADO DE: Thalía atacó a Shakira

¿Shakira es una dramática?

Las palabras que aparentemente, fueron: “la canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”.

Después de estos supuestos comentarios que hizo la actriz y cantante mexicana se originó una gran disputa en redes sociales. Los fanáticos de ambas realizaron publicaciones enalteciendo a cada uno y tratando de rebajar a la otra, ante esto, la misma Thalía llegó a calmar todo. ARCHIVADO DE: Thalía atacó a Shakira