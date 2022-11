Shakira dio un golpe de autoridad a Gerard Piqué

El rigor de la colombiana fue esta vez sentido en un atrevido vestido transparente

¿Pero, la cantante se enfermó y perdió muchos kilos por la decepción amorosa?

Shakira sigue en su racha de ‘venganza’ contra Piqué y luego de que el futbolista se retirara, de que por fin aceptara que sus hijos Milán y Sasha se fueran a Miami a vivir con ella y de que lanzara su más reciente canción dedicada a él, ahora, la colombiana aparece en un poderoso vestido transparente que deja al descubierto sus encantos.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la ex de Piqué, pues tras su engaño, de que le presumiera a Clara Chía su nueva novia y de que el papá de la cantante estuviera en el hospital, ahora se dice que ¿enfermó por la decepción amorosa que le causó el ahora ex jugador? Su apariencia física dio de qué hablar de nuevo.

¿Shakira está enferma?

La revista ‘Elle‘ hizo eco de la ‘nueva venganza’ de Shakira siendo anunciada como embajadora de la marca Burberry para la campaña ‘The Night Before’ que inaugura una nueva forma de expresión para las fiestas de fin de año y en la que la cantante se ve impactante con un llamativo y escandaloso vestido transparente.

La gente ha quedado impactada por la manera en que Shakira ha logrado manejar todo el escándalo de su ruptura con el padre de sus hijos y la manera tan poco respetuosa en que Piqué se ha exhibido con Clara Chía Martí, su nueva novia, sin embargo, otros especulan que eso le ha pasado factura a la colombiana y sobretodo en su físico.