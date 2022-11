¿EL VIDEO QUE MUESTRA QUE NO LOS SOPORTABA? Filtran imágenes de Piqué 'aburrido y cansado' de Shakira y sus hijos (VIDEO)

¿Se vio muy mal el ex futbolista por su actitud?

Piqué no sale a cuadro en la grabación pero es evidente que él graba y sus piernas de vez en cuando aparecen en las tomas por accidente, pero su voz se escucha en la habitación mientras Shakira intenta llamar su atención y la de sus hijos quienes golpean el globo muy animados, pero la colombiana es dejada ‘de lado’.

Ante la actitud del ex jugador de futbol quien se retirara hace unos días, los comentarios para el video no se hicieron esperar: “un verdadero aburrido, el monótono es él, no cabe duda, ya que con los hijos uno se pone a jugar para que se sientan amados e integrados, Shakira amando a su familia”, “Ya bórralo de tu vida y consíguete un hombre maduro, donde no pierdas más tu tiempo”, “¿Esto dejó de importarle? Que mal hombre”, “No pensó en la familia”.