Señora Rosa comparte revelador video

La también llamada Gran señora confiesa quién es ‘la oveja negra’ de la familia

“Una como madre siempre quiere lo mejor para ellos, aunque a veces ellos no lo ven así”, dice una usuaria “Fueron tragos muy amargos que pasó”. Cuando nadie lo veía venir, la Señora Rosa compartió revelador video en su canal oficial de YouTube, donde cuenta ya con más de 200 mil suscriptores, ya que confesó quien es ‘la oveja negra’ de la familia y es quien menos se lo hubiera imaginado alguien, ¿acaso se refiere a su hija Jenni, La Diva de la Banda? Por más de 40 años, Rosa Amelia Saavedra estuvo casada con don Pedro Rivera, con quien procreó a sus seis hijos: Pedro Jr, Gustavo, Jenni, Lupillo, Juan y Rosie. Luego de la infidelidad de El Patriarca del Corrido, sin contar el maltrato verbal, la Señora Rosa decidió pedirle el divorcio, aunque en los últimos meses han compartido varios momentos para sus redes sociales. “Cuando era adolescente, se metió en varios problemas”, dice la Señora Rosa de ‘la oveja negra’ de la familia Después de saludar a sus seguidores con su característico buen humor, y con una fotografía de ‘la oveja negra’ de la familia en sus manos, la Señora Rosa comentó que en esta ocasión quería platicar de uno de sus hijos de quien se han dicho y se saben tantas cosas, pero al final de cuentas, la que sabe toda la verdad es solamente ella. “Esta es una foto de… no es que estaba en el servicio (militar), esta foto es de cuando estuvo en un campo de rehabilitación, como un tipo de correcional para niños y jóvenes, aquí tenía 15 o 16 años. En este tiempo, estábamos nosotros trabajando en el ‘Swami’, trabajábamos martes, viernes, sábado y domingo. Se juntaba con puro vaguillo y chavalillas”, expresó la Señora Rosa.

“Ahí conoció a chamacas y chamacos que no se portaban bien” Tranquila, a pesar de recordar este complicado momento de su hijo, la Señora Rosa compartió que Juan Rivera conoció a ‘chamacas y chamacos’ que no se portaban ni estaban bien: “Me acuerdo que todos le decían a Juan que no servía para nada y que nunca haría nada, mucho menos que iba a servir para algo, lo cual no se puede decir a una persona y menos a un hijo”. “Pero en cada familia hay una ‘oveja negra’, aunque no quieras, entonces, denle gracias a Dios el que no tenga una ‘oveja negra’ en su familia, pero yo pensé que ya había ganado, que ya había sacado a mis hijos adelante, pero este andaba con puro vaguillo, mariguanos y con gente que vendría drogas. En la casa, cuando cometía errores, le pegaban hasta con el tubo de la llave, con la manguera, Jenni le alcanzó a decir que no servía para nada”, reveló la mamá de La Diva de la Banda.

La Señora Rosa confiesa que sus otros hijos le decían a Juan Rivera que era un ‘bueno para nada’ En otra parte de este video, y a punto de estallar en llanto, la Señora Rosa confesó que Pedro Jr. Gustavo y Lupillo le decían a su hijo Juan Rivera que era un ‘bueno para nada’: “Pero ahí estaba su madre que nunca lo dejaba, nunca lo dejé. Yo le decía: ‘tú eres alguien, hijo, tú sirves para algo, lo que pasa es que tienes amigos muy malos y te juntas con amigos que no te convienen'”. La respuesta de su hijo menor le destrozó el corazón: “No son mis amigos, soy yo”. La gran señora cree de todos modos que si su hijo no se hubiera juntado con este tipo de amistades, todo hubiera sido diferente: “Un día se me fue de la casa y existían los ‘beepers’ (localizadores), me marcó y me dijo que Jenni le había dicho que no servía para nada y por eso se había ido de la casa”.

“Tú un día vas a ser alguien en la vida”, le dijo la Señora Rosa a su hijo Juan Rivera Por último, la Señora Rosa recordó que le dijo a su hijo Juan Rivera que un día él sería alguien en la vida y que no importaba lo que le dijeran sus hermanos, entre ellos Jenni, sino que importaba lo que le dijera ella: “Nunca le debes de bajar la moral a tus hijos y decirles ‘eres un tarugo, eres un menso, eres esto, eres lo otro, no, aunque a veces te den ganas de hacerlo”. “Yo no le iba a decir que era una ‘oveja negra’, no, claro que no, era la ‘ovejita blanca’ para mí. Él ya componía corridos, ya cantaba en ese tiempo, pero pues lo de la cantada y la fama no sirve para nada, muchas veces agarran más vicios”, compartió La gran señora, quien recordó que en una ocasión detuvieron a Juan y a unos amigos que traían droga, por lo que pensó que iría a la cárcel, pero en su lugar, entró a un campo de rehabilitación, donde estuvo por espacio de 4 o 5 meses (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).