“Era un ‘down payment’ (pago inicial) que teníamos para una casa y tristemente se llevó ahí todos los sueños y planes que teníamos de tanto esfuerzo y tanta lucha”, indicó la madre de familia, que no quiso ser identificada e indicó la agencia Efe. Por el momento, destacaron que la investigación estará activa por parte de las autoridades.

Familia hispana denuncia espiritista: ¿Cómo se dieron cuenta?

El canal hispano Univisión publicó en su web una fotografía del panfleto que entregaba “Sandra” en los estacionamientos de los supermercados latinos de la zona, informó la agencia Efe. En las imágenes que publicó Univision en redes sociales, se observa las veladoras que prendió “Sandra” y sobre todo, lo que robó en la casa de la familia que fue estafada.

“Ella vino varios días, prendía unas veladoras, se ponía a rezar, pero cuando iba a venir la semana pasada ya no regresó. Mi esposo la estuvo esperando y ella ya no contestó la llamada”, indicó la víctima del robo e indicó la agencia Efe. Las autoridades del condado de Williamson, no han dado declaraciones al respecto sobre el incidente. Archivado como: Familia hispana denuncia espiritista