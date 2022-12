Rodner Figueroa está de luto por la muerte de su perro

Por otra parte, Rodner Figueroa le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su perrito Napoleón en sus redes sociales: “Gracias por tanto amor incondicional, mi Napoleón. Ayer te fuiste y dejaste un hueco enorme en mi corazón, pero lo lleno con tanto amor, cariño, afecto y ternura que nos regalaste. Me da mucho consuelo saber que ya estás corriendo y jugando con Carlota en el cielo, asustando a mi mamá que no quiere caerse cuando le brincas a saludarla emocionado!!”.

El golpe más duro de su vida

De acuerdo con información de People en español, fue a mediados de febrero del 2020 que Eucaris Riguel Delgado, madre del conductor venezolano Rodner Figueroa, lamentablemente murió a los 84 años de edad sin que se dieran a conocer más detalles: “Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida. Eres el regalo más grande que me dio Dios”.

Meses después, en una transmisión especial de Telemundo con motivo del Día de Acción de Gracias, el presentador de televisión no pudo evitar el llanto al recordar a su madre: “Me emocioné mucho al final de esta transmisión cuando vi a Santa porque es la primera vez que paso unas navidades sin mi mamá y no me pude contener y me quería disculpar con el público”, dijo en declaraciones retomadas por el portal Hola (Con información de Amor mamá, People en español y Hola)