La ‘respuesta’ de la esposa de Luis Fonsi en medio de escándalo con Adamari López

Por otro lado, Adamari López, la ex esposa de Luis Fonsi, no ha emitido ningún comentario en relación con la controversia del tema del cantante.

Luis Fonsi habla sobre su relación con Adamari

Luis Fonsi decidió romper el silencio sobre lo que fue su relación con Adamari López de acuerdo con una famosa revista.

Según la revista Quién, esto fue lo que dijo: “No he hablado nada, llevo 14 años calladito», comenzó diciendo.

«La razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera, la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer», precisó.

«Iba a quedar yo como el malo”, reveló Fonsi, quien estuvo casado con la actriz y presentadora del 2006 al 2010 (PULSA AQUÍ PARA VER LA PUBLICACIÓN DE LA ESPOSA DE LUIS FONSI).